BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

SURVİVOR GEÇMİŞİ

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yer alarak yarışmada 7'nci oldu. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2024: All Star yarışmasına katıldı.