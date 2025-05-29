Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediyor. Sema'nın elenmesi ile Aycan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 29 Mayıs Perşembe 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...