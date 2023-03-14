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Survivor birleşme partisi ne zaman? 2023 Survivor birleşme partisine kimler katılacak?

Survivor 202e'de artık birleşme partisi için geri sayım başladı. Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Survivor'da bu yılki birleşme partisi ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, Survivor birleşme partisi ne zaman sorusunun yanıtı ve Acun Ilıcalı'nın açıklaması...

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  • Survivor birleşme partisi ne zaman? 2023 Survivor birleşme partisine kimler katılacak?

    Bu yıl 17. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor'da birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, söz konusu partiye kısa bir süre kala elemeler ve partinin tarihine dair kritik açıklamalar yaptı. İşte, detaylar...
  • Survivor birleşme partisi ne zaman? 2023 Survivor birleşme partisine kimler katılacak?

    SURVİVOR 2023 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN? 

    Survivor 2023 15 Ocak’ta ilk olarak TV8 ekranlarında seyirciyle buluştu. Her sezon hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından heyecanla beklenen birleşme partisi için de Acun Ilıcalı tarih verdi. Ilıcalı açıklamasında birleşme partisinin 2 hafta sonra yapılacağını söyledi.
  • Survivor birleşme partisi ne zaman? 2023 Survivor birleşme partisine kimler katılacak?

    Buna göre bir değişiklik olmazsa Survivor 2023 birleşme partisinin 26 Mart’ta yapılması bekleniyor.
  • Survivor birleşme partisi ne zaman? 2023 Survivor birleşme partisine kimler katılacak?

    ACUN ILICALI’DAN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ AÇIKLAMASI

    Acun Ilıcalı açıklamasında; "Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. 2 hafta sonra birleşme partisi olacak. Bu arada kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var; o yüzden 2 değil 3 yarışmacı veda edecek. Birleşmeden 1 gün önce eleme olacak. Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak. " ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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