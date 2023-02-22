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Survivor bitti mi, ne oldu? Survivor yeni bölüm bu akşam var mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem felaketi sebebiyle diziler ve eğlence programları yayınlarına ara vermişti. Kanallar yavaş yavaş yapımları başlatırken Survivor bitti mi? sorusu gündeme geldi. 21 Şubat günü yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara deprem haberini verdiği anlar yayınlanırken; Acun Ilıcalı Survivor devam edecek mi? sorusuna da cevap verdi. İşte 22 Şubat 2023 TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölümün bu akşam olup olmadığına ilişkin detaylar...

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  • Survivor bitti mi, ne oldu? Deprem nedeniyle ara veren Survivor bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 bu sene Ünlüler Gönüllüler konseptiyle ekranlara geliyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma sebebiyet veren deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yaşanan acı olayın ardından kanallar dizi ve programlarına ara vermişti. 20 Şubat günü yeni bölümüyle yayınlanan Survivor'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte konuya dair detaylar...
  • Survivor bitti mi, ne oldu? Deprem nedeniyle ara veren Survivor bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı

    ACUN ILICALI YARIŞMACILARA ACI HABERİ VERDİ!

    Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara deprem felaketini açıkladı. Ilıcalı "Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimiz etkilendi.

    Ailenizle konuştuk. Yakın akrabalarınızdan can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok kötü durumdayız. İletişimsel bir sıkıntı yok isteyen istediği akrabasını arayabilecek." dedi.
  • Survivor bitti mi, ne oldu? Deprem nedeniyle ara veren Survivor bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı

    SURVİVOR BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

    Acun Ilıcalı "Çekimlere ara veriyoruz. Sizleri evlere alacağız. Bizler de deprem bölgesine yardım edeceğiz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size gerekli bilgileri verecek." açıklamasında bulundu. 

    22 Şubat TV8 yayın akışında yer alan Survivor'ın bu akşam yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.
  • Survivor bitti mi, ne oldu? Deprem nedeniyle ara veren Survivor bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı

    22 ŞUBAT 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel" / Canlı

    12:00 Kırmızı Oda

    20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

    23:00 Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig - Manchester City" / Canlı

    01:00 Maç

    02:30 Dizi

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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