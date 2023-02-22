ACUN ILICALI YARIŞMACILARA ACI HABERİ VERDİ!

Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara deprem felaketini açıkladı. Ilıcalı "Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimiz etkilendi.

Ailenizle konuştuk. Yakın akrabalarınızdan can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok kötü durumdayız. İletişimsel bir sıkıntı yok isteyen istediği akrabasını arayabilecek." dedi.