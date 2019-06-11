Survivor bu akşam var mı, yok mu? 11 Haziran Salı günü ekrana gelmesi beklenen Survivor'dan kötü haber geldi. Survivor bu akşam yayınlanmayacak. TV8 yayın akışına göre Survivor Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Çarşamba-Perşembe günü ekranlarda olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN
06:30
Oynat Bakalım
Program
07:00
Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
Program
09:15
Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
Program
11:00
Survivor Panorama / Canlı
Program
13:30
Gerçeğin Peşinde / Canlı
Program
15:45
Yemekteyiz / Yeni Bölüm
Yarışma
20:00
Düğün Dernek 2: Sünnet
Sinema
00:15
Yemekteyiz
Yarışma
02:45
Gel Konuşalım
Program
04:00
Gerçeğin Peşinde
Program
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