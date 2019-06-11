Survivor bu akşam var mı, yok mu? 11 Haziran Salı günü ekrana gelmesi beklenen Survivor'dan kötü haber geldi. Survivor bu akşam yayınlanmayacak. TV8 yayın akışına göre Survivor Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Çarşamba-Perşembe günü ekranlarda olacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN

06:30

Oynat Bakalım

Program

07:00

Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

Program

09:15

Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

Program

11:00

Survivor Panorama / Canlı

Program

13:30

Gerçeğin Peşinde / Canlı

Program

15:45

Yemekteyiz / Yeni Bölüm

Yarışma

20:00

Düğün Dernek 2: Sünnet

Sinema

00:15

Yemekteyiz

Yarışma

02:45

Gel Konuşalım

Program

04:00

Gerçeğin Peşinde

Program