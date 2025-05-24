TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Eleme gecesine Dilşah'ın vedası yarışmaya damga vurdu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanıp günü kayıpsız tamamlamak için zorlu parkura çıkacak. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...