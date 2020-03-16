Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor'da ilk eleme adayı kim? Gözyaşlarına boğuldu! 15 Mart Survivor Performans birincileri

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayının belirlendiği, dokunulmazlık için mücadele edildiği heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Cemal Can'ın ise konseyde gözyaşlarını tutamadı. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Mart Survivor Performans birincileri...

Survivor konseyde kim yazıldı 2020

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 15 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 20. bölümde nefes kesen final oyunu oynandı. Soluk soluğa izlenen Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Yarışmada Cemal Can'ın konseydeki gözyaşları ve Acun Ilıcalı'nın Evrim'e "Oyunu kaybedip gülüyosun!" şeklinde söleri dikkatleri çekti. Peki Survivor'da ilk eleme adayı kim? İşte 15 Mart Survivor Performans birincileri...

"OYUNU KAYBEDİP GÜLÜYOSUN!"

Survivor yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda eşitlendi. Bunun sonucunda final oyunu oynadı. Oyunu, Ünlüler takımı 3-0 kazandı. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, şaşkınlığını dile getirdi. Evrim'in final dokunulmazlık oyunu sırasında yenilmesine karşın gülmesini eleştiren Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımının iki oyun arasında performansında gösterdiği inanılmaz farktan dolayı çok şaşırdığını ve kafasının karıştığını ifade etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Survivor'ın dünkü bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bugün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ise Gönüllüler kazandı. Durumun 1-1 olması sonucunda Ünlüler ile Gönüllüler arasında final dokunulmazlık oyunu oynandı. 3. Dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler kazandı ve eleme adayı Gönüllülerden çıktı.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Cemal Can'ın gözyaşları konseye damgasını vurdu. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı Cemal Can oldu. 

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

15 MART SURVIVOR PERFORMANS TABLOSU

SIRADEĞİŞİMYARIŞMACIPUAN
1+ 9Parviz Abdullayev20
2+ 7Barış Murat Yağcı19
3- 2Berkan Karabulut13
4+ 12Aycan Yanaç13
5+ 5Sadık Ardahan Uzkanbaş9
6- 12Evrim Keklik9
7- 9Mert Öcal8
8+ 9Cemal Can Canseven8
9Elif Yıldırım Gören7
10- 11Nisa Bölükbaşı7
11+ 7Aşkım Burçe Tunay6
12+ 10Gizem Birdan4
13+ 6Burak Yurdugör4
14+ 10Ceyhun Uzun4
15- 1Ersin Korkut2
16- 2Meryem Kasap0
17- 10Sercan Yıldırım-1
18- 9Yasin Obuz-2
19Ezgi Hocaoğlu-3
20İlayda Velibeyoğlu-4
21- 7Yunus Emre Özden-6
22- 11Tayfun Erdoğan-10
23Makbule Karabudak0
24Fatma Günaydın0
25Uğur Pektaş0
26Erman Altıkardeş0
27Derya Can0
28Tuğba Melis Türk0
29Şaziye İvegin Üner0
30İrem Akın-1
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo 10. bölüm 2. fragmanı izle! "Alpay'ı indir, Koltuğunu al"
TELEVİZYONRamo'da yeni bölüm fragmanı yayında
Yayın akışı 15 Mart 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 15 Mart
Kuzey Yıldızı İlk Aşk zirvede! - Magazin haberleri
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk zirvede!
Survivor kim kazandı? Zor yarışma! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Mart 2020
TELEVİZYONDokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYONYeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Reyting sonuçları 14 Mart 2020! Cuma dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON14 Mart reyting sonuçları!
Survivor avantaj oyununu kim kazandı? 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 25. son bölüm İZLE
TELEVİZYONKuzey Yıldızı 25. bölüm izle
Zümrüdüanka 8. son bölüm! Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONZümrüdüanka 8. son bölüm
'Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Merve Şen: Oyunbaz bir insanım
TELEVİZYON'Oyunbaz bir insanım'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X