Survivor 2021'de nefes kesen oyunlar devam ediyor. Son olarak Steven elendi, Acun Ilıcalı hızlı elemelerin yapılacağını açıkladı. Bu hafta ikinci eleme gerçekleşecek. Pazar akşamı bir kişi veda edecek.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
BİRİNCİ TUR
Aleyna Dora eşleşti: Aleyna kazandı
Berkay İsmail eşleşti: Berkay kazandı
Batuhan Ayşe eşleşti: Batuhan kazandı
İKİNCİ TUR
Aleyna Poyraz eşleşti: Poyraz kazandı
Batuhan Berkay eşleşti: Batuhan kazandı
FİNAL
Batuhan ve Poyraz eşleşti. Dokunulmazlığı Poyraz kazandı
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık sembolünü kazanan Poyraz daha sonrasında ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. Bireysele dönen Survivor'da Poyraz kırmızı takım yarışmacıları arasından bir kişinin ismini verdi ve bu isim Batuhan oldu. Böylelikle bu haftanın ilk eleme adayı olan isim Batuhan oldu.
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