Survivor'da kim elendi? Survivor'da birleşme partisinin ardından ilk eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler arasından bir kişi adaya veda etti. Yarışmacılar eleme öncesinde iletişim ödülü ile enerji depoladı. Öte yandan Yasin ve Barış arasında yaşanan gerginliğe Acun Ilıcalı'dan bir yaptırım getirildi.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim ödül oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda mücadele etti. Aileleriyle mesajlaşma hakkı kazanacak olan yarışmacılar var gücüyle yarıştı. İletişim ödülünü kazanan takım ise 10'a 6 Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA YASİN - BARIŞ KARARI

Barış ve Yasin bundan sonra takımınızın kazandığı üç ödülden yararlanamayacaksınız. Yasin çift ödül sözünüz vardı. Üç ödülden bir tanesini düşebilir miyiz dedi. Yasin'in kararın ardından isteği kahkalarla karşılanırken Acun Ilıcalı Yasin'in isteğini kabul etti.



SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de cumartesi akşamı yapılan oylamaya göre Gönüllüler takımından en çok oy alan iki isimden biri Barış oldu. Böylelikle eleme potasında olan Barış'ın adaylığı düşmüş oldu. İkinci en yüksek oyu alan bir diğer isim ise Evrim oldu. Gönüllüler takımından ilk üçe giren bir diğer isim ise Cemal Can oldu.

Ünlüler takımında ise en çok oyu alan ilk isim Mert, diğer isim ise Aycan oldu.

Oylama sıralamasında en çok oyu alan ve eleme potasından çıkan Barış, ilk eleme adayı olarak Gizem'in adını verdi. Evrim ise Ardahan'ın ismini verdi. Cemal Can'ın eleme adayı ise Yasin oldu.