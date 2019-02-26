Survivor ödül oyunu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicisi tarafından araştırılıyor. Türk ve Yunan takımı ödül oyunu için ter döktü. Yarışma sırasında Acun Ilıcalı da yarışmacılara taktik verdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 2019

Survivor 2019'da Türkiye ve Yunanistan'da çikolata için nefes kesen bir mücadele yaşandı. Yarışmayı kazanan takım ise Türk ekip oldu.

TÜRKİYE: 10

YUNANİSTAN: 8

RİA'DAN İNANILMAZ ATIŞ!

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde oynanan ödül oyununda Seda ile Ria karşı karşıya geldi. Ria atışlarda büyük bir başarı gösterdi ve 5'te 5 yaparak sayıyı alan isim oldu...

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR!



Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kadınlarda Ecem olurken erkeklerde ise bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Okay oldu. Survivor'da en fazla oy alarak ilk eleme adayı olan isim Atakan olurken bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Ecem, Kaan'ın ismini verdi. Okay ise Bora'nın ismini söyledi. Böylelikle Survivor'da eleme adayları Atakan, Bora ve Kaan oldu.