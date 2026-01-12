Survivor'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Keremcem olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kırmızı takıma iki yarışmacının dahil olacağını açıkladı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Ocak Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...