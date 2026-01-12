Habertürk
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başladı. Zorlu, eğlenceli parkurlarıyla tansiyonun düşmediği Survivor'da, Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Rakibini puan üstünlüğü ile yenen taraf geceyi kayıpsız tamamladı. Kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirledi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 12 Ocak Pazartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 12.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:16
        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Keremcem olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kırmızı takıma iki yarışmacının dahil olacağını açıkladı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Ocak Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'a veda eden isim Keremcem oldu.

