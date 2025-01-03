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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 3 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kıran kırana mücadele! 2025 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın üçüncü bölümü kavga sahneleri ve dokunulmazlık oyunu ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonucunda Gönüllü takımı kaybederse takımdaki tüm kadın yarışmacılar aday gösterilecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 3 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 18:43 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:43
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        Bilindiği gibi, Survivor'da ilk iki dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 3 Ocak 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler (Kırmızı takım) kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Tuğba oldu.

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        SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

        Tuğba Yeni,

        Dilşah Kurt,

        Batuhan Gökgoz,

        Mevlüt Koçak,

        Göksu Küçükali,

        Adilhan Numan,

        Kaan Kazgan,

        Kübra Avcı.

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        SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI

        Zeynep Alkan,

        Serenay Aktaş,

        Batuhan Karacakaya,

        Adem Kılıç,

        İsmail Balaban,

        Ayşe Yüksel,

        Sema Aydemir,

        Barış Murat Yağcı,

        Yağmur Banda.

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