        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu mu?

        Survivor kim kazandı? 23 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da 23 Şubat Pazartesi günü gündeme geldi. Bu akşam bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Survivor'da dokunulmazlık oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 23 Şubat Pazartesi günü eleme adayı kim oldu?" soruları yanıtını arıyor. İşte 23 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        SURVİVOR 23 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        SURVİVOR 22 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Kırmızı Takım kazandı.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Düello'yu kaybeden isim ise Eren oldu. Kader konseyinde ise Eren oy çokluğu ile adaya veda etti.

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

