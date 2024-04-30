Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Survivor All Star'da dokunulmazlığı kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 30 Nisan 2024 Salı Survivor haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...
Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Tansiyonun her geçen gün arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
30 NİSAN 2024 SURVİVOR DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Yasin
Batuhan
Yunus Emre
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.
SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Yasin
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
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