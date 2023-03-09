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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için bu akşam kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Dominik'te mücadelenin dozu artarken parkurdan galibiyetle ayrılan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımın konseyde eleme adayını belirleyeceği Survivor'da son elenen isim Aysu olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 9 Mart 2023? İşte 9 Mart Perşembe Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler olurken, ilk eleme adayı ise Barış olmuştu. Zorlu da şartları ve parkurlar 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımlarını zorlarken, her iki takım ikinci dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Survivor'da Peki, "9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

    9 MART 2023 SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    8 Mart ikinci dokunulmazlığı kazanan takımı Ünlüler olmuştu. Bugünün dokunulmazlık yarışını kazanan ise heniz belli olmadı. Gecenin sonunda kazanan takım belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz. 
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, konsey oylaması sonunda da ikinci eleme adayı olarak Aziz'i seçti.
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı BARIŞ olmuştu.
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

    Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu potaya girdi. 
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA ELENEN İSİM AÇIKLANDI

    Oylama sonucunda adaya veda eden isim Aysu oldu.
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?
  • Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da kim elendi?

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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