TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler olurken, ilk eleme adayı ise Barış olmuştu. Zorlu da şartları ve parkurlar 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımlarını zorlarken, her iki takım ikinci dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Survivor'da Peki, "9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...