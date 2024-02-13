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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Survivor, çetin ada koşulları ve zorlu parkurlarıyla yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım kadar, eleme potasına giden yarışmacı da programı yakından takip edenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 13 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:04
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Her geçen gün tansiyonun arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını almak için kıyasıya bir rekabete girişecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        13 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        MAVİ TAKIM

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Dora

        Furkan

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

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        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Survivor All Star yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin Korkut oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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