Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da çeyrek finale kalmak oldukça önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Gönüllüler takımından Nisa'nın dokunulmazlık oyununda yer alamayacağı açıklandı. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı da çıkarmak istemiyordu. Sayıca azalan takımlar, oyunda sürekli şekilde parkura çıkmak zorunda kalıyor ve önceki oyunlara göre daha çok efor sarf etmek zorunda kalıyorlardı. Gönüllüler oyunun başında skorda üstünlüğü ele geçirse bile Ünlüler takımı geriden gelip yetişti ve skoru ilk olarak 5-5'e getirdi. Daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-6 yaptı. Sonraki iki oyunu alan Gönüllüler, skoru 9-8'e getirdiler. Son oyunda ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. Ersin atışlardaki başarısını bir kez daha gösterdi. Ve takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Ve Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüller ada konseyine giderek elemeye gidecek olan takım arkadaşlarından birinin ismini yazmak zorunda kaldılar. Konsey sonrasında Ardahan 2, Berkan ise 3 oy aldı. Buna göre Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Berkan oldu.

Bu akşamki dokunulmazlık oyunu arasında elemeye gidecek olan diğer isimler belirlenecek.