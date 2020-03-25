Survivor kim elendi? Sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, Gönüllüler takımında ise eleme heyecanı vardı. Öte yandan iletişim oyunu için Ünlüler ve Gönüller takımında kıyasıya bir mücadele vardı. İşte, 24 Mart 2020 Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ilk yarışması iletişim ödülü içindi. Üst üste ödül ve dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler iletişim ödülü için tüm gücüyle yarıştı. İletişim oyununu ise kazanan 10'a 9 Ünlüler oldu.

ERSİN KORKUT'A ACI HABER VERİLMEDİ!

Ünlüler takımında yer alan Ersin Korkut, iletişim ödülünde ilk olarak köpeği Mess'i sorması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Ersin Korkut'un 12 yaşındaki köpeği Mess geçtiğimiz hafta ölmüştü. Köpeğine düşkünlüğü ile bilinen Ersin Korkut'a kötü haber verilmedi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? - 24 MART 2020

Her salı akşamı olduğu gibi bu akşam da Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ilk eleme adayını Ceyhun'un adını verdi. Bu akşamki ada konseyinde ise halk oylamasında en yüksek oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin Cemal Can'ın adını verirken Yunus Emre Sadık Ardahan'ın adını verdi. Halk oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Ceyhun oldu.

SURVİVOR CEYHUN JAY UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.