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Survivor eleme adayı 18 Nisan 2021: Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu, kim çıktı? Sorusu merak ediliyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Survivor 2021'de ikinci eleme adayı da belirlendi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor eleme adayları...

Survivor eleme adayı 18 Nisan 2021: Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Hafta sonu yayınlanan bölümlerde iki dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki kişi eleme potasına çıktı. Survivor 2021'de yeni eleme adayları belirlendi. Acun Ilıcalı, Ada Konseyinde kıyafet yarışmasında kazanan takımı açıkladı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Baştan sona kadar büyük bir mücadele içinde geçen dokunulmazlık oyununda nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Deniz parkuru ile başlayan ve karada atışlar ile sonlanan oyunda seçim avantajını Gönüllüler kazandı. Ünlülerden Çağrı ve Merve, Gönüllülerden Poyraz ve Berkay sakatlıkları nedeniyle oynayamadı. Yüksek tempoda geçen ikinci dokunulmazlık oyununda skor 9-7 olunca en iyiler mücadelesine geçildi. Burada Ünlülerden Melis ve Sergen, Gönüllülerden Steven ve Ayşe parkura çıktı. İlk karşılaşmada Steven, Sergen'i yendi. Böylece 10-7 skorla dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık sembolünü ise günü beşte 4 yapan Steven aldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldıktan sonra ada oylamasına geçildi. Survivor Türkiye'de Ünlüler takımında yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar; İsmail, İlayda, Batuhan, Çağrı oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan İlayda, haftanın 2. eleme adayı oldu.

Cumartesi oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ise Dora'yı aday çıkarmışlardı. Böylece Survivor eleme adayları İlayda ve Dora oldu. 20 Nisan Salı günü gerçekleşecek eleme konseyinde SMS birincilerinin de birer aday çıkarmasıyla adaya bir kişi veda edecek.

Survivor eleme adayları: DORA ve İLAYDA

KOSTÜM TASARLAMA GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sezonun ilk görev oyunu için takımlardan bir kostüm yapılması istendi. Geçen hafta oylama sunulan görev oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımının ödülü ise birer dilim havuçlu kek oldu.

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