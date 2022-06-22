Survivor All Star 2022'de bu haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu ekranlara geliyor. Programda 2.dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe olurken 2.eleme adayı ise Nisa olmuştu. 21 Haziran Salı yani bu akşam yayınlanan141.yeni bölümde Survivor 3.eleme adayı belli olacak. Programın yeni bölümünde eleme konseyinde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Yarışmayı severek takip edenler "21 Haziran Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, yeni bölüm detayları...