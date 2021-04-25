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Survivor eleme adayı kim? Melis sakatlandı! 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık heyecanının ardından bu haftanın ilk eleme adayı da belirlendi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet vardı. Oyun sırasında Melis'in sakatlanması herkesi korkuttu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar...

Survivor eleme adayı kim? Melis sakatlandı! 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in son bölümünde market ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Kazanan takım nohut, soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı içeren erzak paketini kamplarına götürebildi. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 eleme adayı..

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’nin 76. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, haftalık erzak paketi için karşı karşıya geldi. Takım olarak oynanan market oyununda erzağı kazanmak için kıyasıya bir çekişme içine girdi. Oyunda parkura takımlardan ikişer kişi çıktı. Bir kişi atıcı olarak cankurtaran kulesinde bekliyordu. Diğer yarışmacı, gözleri bağlı şekilde arkadaşının yönlendirmesi ile parkurda engelleri aşmaya, keseleri toplamaya çalıştı. Büyük bir heyecan içinde geçen oyunda cezalı İsmail Balaban oynayamadı. Oyunda başa baş mücadele vardı. Skor 3-3 'e kadar bu şekilde devam eden oyunda Ünlüler, üst üste aldıkları sayılar ile arayı açtı. Ve skoru 7-3 yapan Ünlüler takımı, market oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda cezası biten Ünlüler takımından İsmail Balaban parkurda mücadeleye geri döndü. Fakat Ünlüler takımında Merve, tedavisi sürdüğü için oyunda yer alamadı. Gönüllüler takımı ise sakatlıkları biten Poyraz ve Berkay ile daha güçlenmiş olarak dokunulmazlık oyununda mücadeleye girişti. Dokunulmazlık oyununda su kaydırağı ile başlayan parkurda denge, sürünme gibi birçok engel vardı. Tüm engelleri aşan yarışmacılar, altı tane sembolü düşürmesi gerekiyordu. Yarışmacılar, özellikle son sembolü devirirken çok zorlandı, defalarca atış yaptılar. Bazen son sembol yüzünden sayı kaybettiler. Melis'in omzunu sakatlaması herkesi korkuturken Doktor Metin Kuş, önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylemesi arkadaşlarını rahatlattı. Gönüllüler, 6-3 geride kaldıkları oyunda üst üste sayılar alarak farkı bire indirdi ve skoru 8-8 yaptı. Son iki oyunda kazanan Ünlüler, skoru 10-8 yaparak ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. İlk olarak SMS halk oylaması yapıldı. Sonrasında ada konseyinde Gönüllüler takımında son zamanlarda performans düşüklüğü üzerine değerlendirmeler yapıldı. Son olarak yapılan ada oylamasında adı yazılanlar; Dora, Aleyna Çalışkan oldu. İki yarışmacının isimi üçer kez yazılmıştı. Son oya göre Aleyna Çalışkan, 1. eleme adayı oldu.

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