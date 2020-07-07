Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı bu akşama damga vurdu. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı ve bu hafta dokunulmazlığı kazanan finale bir adım daha yaklaşmış oldu. Bu haftanın 3. son eleme adayı belirleniyor. İşte 6 Temmuz 2020 Survivor eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan isim...

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'de bu akşam haftanın üçüncü eleme adayı belirleniyor. Survivor eleme adayı birazdan açıklanacak.

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda bu sefer farklı bir durum yaşandı. Son 4 dokunulmazlık oyununda da dokunulmazlığı kazanan ve geçen haftaki 3 eleme adayını belirleyen Sercan dün akşamki dokunulmazlık oyununda erken elendi ve dokunulmazlık oyununun finali Cemal Can ve Barış arasında yapıldı. Ve 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı CEMAL CAN oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.

Dün akşam ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.