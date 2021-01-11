Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun son turunda Hanzade ve Merve karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Gönüllüler, dokunulmaz oyununu kaybetti.

Hanzade oyunu kaybetmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları ise, Hanzade'yi teselli etti.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüller kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde ilk eleme adayı olarak Sena'yı çıkardı.