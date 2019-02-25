Survivor 2019 eleme adayları kimler? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam yapılan dokunulmazlık oyunun ardından Survivor eleme adayları da belli oldu. Survivor'un bu akşam yayınlanacak 15. yeni bölümünden fragman da geldi. Eleme öncesinde son ödül oyunu yemek için olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Survivor'da Türkiye takımında da Yunanistan takımında da sinirler gerilecek. İşte Survivor'a dair tüm detaylar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz gün dokunulmazlığı kazanan takım Türk takımı olmuştu. Türk takımı bugünkü yarışmada Yunanistan'a karşı 10-7 kaybederek üçüncü tura kaldılar. Final oyunda ise her iki takımdan en iyi yarışmacılar çıktı. Son yarışmayı ise kazanan 3 - 0 Yunanistan oldu.

SEDA ACUN ILICALI'YI ÇILDIRTTI!

Survivor Türkiye Yunanistan on dördüncü bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Katerina'ya karşı oynayan Seda atışlarda bir türlü başarılı atışı yapamayınca Acun Ilıcalı'da " Delirtme beni" diyerek tepki gösterdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımından bir kişi elenecek. Ada konseyinden önce Türk takımı arasında bireysel dokunulmazlık yarışması oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı erkeklerde Okay, kadınlarda ise Ecem oldu. Survivor'da elemeye kalan ilk isim ATAKAN, ikinci aday KAAN, üçüncü aday ise BORA oldu. Halk oylamasına kalan üç isimden en düşük oyu alan isim Survivor adasına veda edecek.

SURVİVOR'DA BÜYÜK GERGİNLİK!

Survivor yeni bölümünde Türk yarışmacılardan Atakan ile Yusuf arasında bir gerginlik yaşandı. Gerginlik, daha sonra Atakan ve Kaan arasında da devam etti. Bu tartışmanın nedenine ilişkin konuşan Atakan, 'Yusufları konuştuklarını duyunca beni niye beklemiyorsunuz diye tepki gösterdim.' dedi.

Yusuf ise, 'Sabah tatsız bir olay oldu. Büyük bir şey yok aslında. Atakan'la ufak bir tartışma yaşadık, yanlış anladı bazı şeyleri. Burada bazen böyle şeyler olabiliyor. Benim burada yapmam gereken, alttan alıp idare etmekti. Sorun yok yani." ifadelerini kullandı.

DOSTLUK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da Türkiye ile Yunanistan takımı kızlar ve erkekler olarak ayrıldı. Yemek ödüllü yarışmayı kazanan isimler ise, Seda, Dimitra, Okay, Tony, Katerina ve Büşra oldu.

SURVİVOR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI