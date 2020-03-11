'Ben başarılı olamadım ama sen olacaksın'

Survivor 2020’de elenen isim belli oldu ve adadan bir kişi daha eksildi. Survivor 2020’de dokunulmazlığı Ünlüler kaybederken ve yarışmacı Aşkım’ı haftanın ilk eleme adayı olarak belirlediler. 4. Hafta SMS sıralaması açıklanması ile birlikte eleme adayları ve Survivor eleme kim elendi sorusu yanıt bulmuş oldu. İşte, 10 Mart 2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler ada konseyi detayları...

ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI EN ÇOK OYU KİMLER ALDI?

Yeni sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Survivor 2020’de heyecan dorukta idi . Ersin Korkut ve Mert, Survivor 2020 4. hafta SMS oylamasında en yüksek oy alan iki isim oldu. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem'i söylerken, Mert ise Aycan'ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi.

SURVİVOR ELEME KİM ELENDİ?

10 Mart 2020 tarihli Survivor 17. bölümde kim elenecek merakla bekleniyordu. Survivor 2020’de eleme adayları Aşkım, Aycan ve İrem oldu. Bu isimler arasından en az SMS oyu alan isim İrem Akın, Survivor 2020’den elenen isim oldu.

SURVİVOR İREM AKIN KİMDİR?

İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başladı.

Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etti. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta yakaladığı başarıya kick boksta da ulaşmayı hedefliyor.

İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.