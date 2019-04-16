Elpida Meziridou Crossfit, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Kendisini rekabetçi ve dinamik olarak gören yarışmacı Elpida Meziridou'nun hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Elpida Meziridou kimdir? Elpida Meziridou kaç yaşında ve nereli? İşte, Elpida Meziridou'nun biyografisi...

ELPİDA MEZİRİDOU KİMDİR?

28 yaşında olan Elpida, Kıbrıs'ta yaşıyor. Bir inşaat firmasında satış sonrası yönetici olarak çalışıyor. Crossfit, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Her türlü durumda sakin ve pozitif olduğunu söyleyen Elpida, kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik görüyor.