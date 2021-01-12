Survivor Emin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyici tarafından merak konusu oldu. Yarışlardaki performansı ile dikkat çeken Gönüllüler takımının yarışmacısı Survivor Emin Günenç hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR EMİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.