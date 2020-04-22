Survivor Ezgi, dün akşam yapılan eleme konseyi sonrasında yarışmaya veda etti. Ünlüler takımında yarışan Survivor Ezgi Hocaoğlu, yarışma öncesinde cimnastik geçmişi ve plates eğitmenliği ile tanınıyor. Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

SURVIVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı.

Survivor Ezgi, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

Ezgi Hocaoğlu, Survivor 2020'ye 14 Mart'ta katıldı. 19. bölümde dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor'a dahil olan Ezgi, Ünlüler takımına katıldı.