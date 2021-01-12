Survivor Hanzade kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Daha önce Survivor yarışmasında sunuculuk yapan genç yarışmacı bu kez Survivor 2021'de zorlu parkurlarda mücadele ediyor. İşte Survivor Hanzade ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR HANZADE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.