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Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 7 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 100. bölümü ile ekranlara geldi. Survivor son bölümde ikinci eleme adayı belli oldu. Surivor 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu ise seyirciler tarafından merak konusu oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor ikinci eleme adayı

Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? soruları, izleyicilerin gündeminde. Artık her takımda sadece 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Bu nedenle yarışmacılarda gerilim ve rekabet oldukça yüksek. Dünkü dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bugünkü dokunulmazlığı kazanmak için her şeylerini ortaya koydu. Ünlüler takımı ise bu hafta eksilmeden devam etmek istediği için elinden geleni yaptı. İşte 7 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda gerilim ve rekabet oldukça yüksekti. Gönüllüler takımı bugün önde götürdükleri dokunulmazlık oyununda 9 - 6 skora kadar geldi. Ancak o aşamadan sonra Ünlüler takımı atağa geçti ve skoru 9 - 8'e getirmeyi başardı. Ancak Gönüllüler takımı Ardahan'ın Yunus Emre'ye karşı aldığı galibiyetle bu akşamki dokunulmazlığı kazanmayı başardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı dün akşam belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

Bugün ise Ünlüler takımı için önce SMS oylaması yaptı. Ardından Ünlüler takımı da Gönüllüler takımı gibi bir strateji yaptı. Ünlüler takımı aldığı karar doğrultusunda eleme adayı olarak Barış'ın adını yazdı.

Böylece bu haftanın eleme adayları CEMAL CAN ve BARIŞ oldu.

SERCAN - EVRİM ARASINDA GERGİNLİĞİ BUGÜNE DE YANSIDI

Dün dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Evrim karşı karşıya geldi. Sercan'ın kazanmasının ardından Evrim ile arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle kriz sona erdi. Ancak aynı gerilim bugün diğer tüm yarışmacılara da yansıdı. Dokunulmazlık oyunu boyunca neredeyse tüm yarışmacılar birbirleriyle atıştı. Özellikle Sercan ile Yasin arasında ipler iyice gerildi.

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