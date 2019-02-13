Survivor kim elendi? Survivor'da dün akşam gerçekleşen eleme heyecanında bir isim adaya veda etti. Geçtiğimiz gün iki kere üst üste dokunulmazlığı kaybeden Türkiye, takımlarından gitmesini istediği bir kişiyi eleme potasına almıştı. Potada Atakan, Okay ve Kader vardı. Halk oylamasında ise en az oyu alan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve Dominik'te gerçekleşen Survivor 2019'a böylelikle veda etmiş oldu.

SURVİVOR 2019'DA KİM ELENDİ?

Okay, Atakan ve Kader arasında gerçekleşen eleme Kader Karakaya'nın adının açıklanması ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı tarafından ismi açıklanan Kader ise, sitemini şu sözlerle dile getirdi, " Burada Hikmet çoban diye biri var. Yanında da koyunları var. Kavalını iyi öttürüyor. Ama onun o kavalı bir gün kırılacak ve o sürü de bir gün dağılacak. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum" dedi. Daha sonra arkadaşlarıyla vedalaşan Kader, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'dan ayrıldı.

SURVİVOR'DAN ELENEN KADER KARAKAYA KİMDİR?

1996 yılında Osmangazi'de doğdu. 22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB Spor Okulları’nda futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını söyledi.