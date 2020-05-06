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Survivor kim elendi? 2020 Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor sms sıralaması

Survivor eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Finale adım adım yaklaşırken dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda veda yaşandı. Oy sıralamasına göre eleme adayları belirlendi ve en düşük oyu alan yarışmacı gitti. Peki ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi?

survivor kim elendi

Survivor kim elendi? Survivor'da heyecan giderek yükselmeye devam ediyor. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı arasında bir kişi adaya veda etti. Yarışmacılar eleme öncesinde ise ödül oyunu ile enerji depoladı.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyununu kazanmak için futbol maçı yaptılar. Kum sahada oynanan Survivor futbolunda müthiş pozisyonlar ekrana geldi ve inanılmaz goller atıldı. Futbol maçı için takımlar, sahaya ikişer oyuncu çıkardı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında iki maç oynandı. Maçlar onda bitiyordu. İki maçı kazanan da ödülü alacaktı. İlk maçı 10-5, ikinci maçı 10-8 alan Ünlüler, Survivor’da iletişim oyununu kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler, Pazar günü 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler, sakatlıkları devam eden Sercan ve Mert’ten yoksun olarak parkura çıktı. Bu dezavantaj ile çıktıkları oyunda dokunulmazlığı kaybettiler. Ada konseyinde strateji yaparak Mert Öcal’ı eleme adayı olarak çıkardılar. Survivor’da Salı günü Ünlüler ve Gönüllülerden ikişer eleme adayı daha katılacak. Altı aday arasından en az SMS alan kişi Survivor’a veda edecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - 5 MAYIS 2020

Survivor'da eleme potasına giren Aşkım en düşük oyu alıp adaya veda eden isim oldu.

SURVİVOR 2020 SMS SIRALAMASI 12. HAFTA

Gönüllüler

7 Evrim
6 Cemal Can
5 Yasin
4 Nisa
3 Berkan
2 Ardahan
1 Barış

Ünlüler

7 Sercan
6 Aşkım
5 Elif
4 Yunus Emre
3 Aycan
2 Mert
1 Ersin

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