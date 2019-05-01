Survivor kim elendi? sorusu yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde cevap buldu. Artık adım adım sona yaklaşılan Survivor 2019'da her oyun hayati öneme sahip. Sinirlerin gittikçe gerildiği Survivor'da yemek ödülleri yarışmacıların hem gücünü toplamaları hem de motivasyonlarının artması için önemli. Peki bu akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı. Survivor'dan kim gitti. İşte 30 Nisan Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta siyah takımdan bir yarışmacı adaya veda etti. Beyaz takımın ada konseyinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı Elpida olarak belirlenmişti. İkinci eleme adayı ise Siyah takımın yaptığı oylama sonucunda Spiros olmuştu. Bu akşamki ödül oyununun ardından yapılan halk oylamasına göre Survivor'a veda eden yarışmacı ELPİDA oldu.

Ada konseyi sırasında yarışmacılar arasında sinirleri iyice gerildi. Hikmet ve Dalaka'nın yanı sıra Sude ve Sabriye'de gerilime ortak oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan oyunda ödül yemek olduğu için iki takımda ödülü kazanmak için büyük çaba sarf etti. Ancak ödülü Siyah takım önemli bir üstünlükle kazandı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam yine araba ödülü için kıyasıya rekabet vardı. Hem Siyah takım hem de Beyaz takım arabanın kendi takımlarından birinin kazanması için mücadele verdi. Ancak Beyaz takım oyunu çok rahat bir şekilde büyük bir farkla kazandı.

Beyaz takım kutu açma oyunu oynadı. Burada da yarışmacılar şanslarını denerken ter döktü.Araba ödülü için Okay ve Hikmet finale kaldı. Ve Hikmet 5 - 3 öne geçerek araba ödülünü ikinci defa kazandı.