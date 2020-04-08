Survivor'da yarışmaya kim veda etti?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, SMS oylamasında bu hafta yarışma tarihinde bir ilk yaşandı. Öte yandan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından bir kişi Survivor'a veda etti. İşte 7 Nisan Survivor SMS sıralaması 2020...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki iletişim ödülü için iki takımda bar gücüyle mücadele etti. Ancak gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımındaki yarışmacılar bir arkadaşlarıyla Whatsapp'da mesajlaşarak özlem giderdi.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 7 NİSAN 2020

Seyircilerin Pazar akşamı kullandıkları oylar sonucunda Ünlüler takımından Parviz, Mert ve Ersin arasından en az oy alarak adaya ve Survivor adasına veda eden yarışmacı Parviz oldu.

SURVİVOR PERVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 2020

9 - Elif

8 - Sercan

7 - Berkan

6 - Parviz

5 - Mert

4 - Aşkım

3 - Ersin

2 - Aycan

1 - Ezgi