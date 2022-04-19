Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllü elemesi kesinleşti. Sekiz kişi kalan Ünlüler takımı bu hafta tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftayı çok başarılı bir şekilde tamamladı. Bu akşam yapılacak eleme konseyinde ise elenen isim belli olacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen isim hakkında...