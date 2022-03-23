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Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2022 Survivor SMS sıralaması ile veda eden isim

Survivor elenen yarışmacı araştırılıyor. Survivor Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Birleşme partisine sayılı gün kala dokunulmazlık oyunları daha da önem kazandı. İşte 23 Mart Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen isim hakkında...

  • 01
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 23 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'dan kim elendi? Survivor elenen yarışmacı!

    Survivor All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşanacak. 23 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. 3. eleme adayının da belirlenmesiyle adaya veda edecek isim açıklanacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...
  • 02
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 23 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'dan kim elendi? Survivor elenen yarışmacı!

    SURVİVOR 23 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE ŞOKE EDEN SAKATLIK!
  • 03
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 23 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'dan kim elendi? Survivor elenen yarışmacı!

    SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star 2022 programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımından çıkan Survivor eleme adayı Evrim oldu.

    SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Ünlülerden çıkan ilk eleme adayı ise Barış Murat Yağcı oldu.
  • 04
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 23 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'dan kim elendi? Survivor elenen yarışmacı!

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek isim bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası Eleme konseyi tarafından açıklanacak.

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