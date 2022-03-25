Survivor 2022 All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşanıyor. Birleşme partisine son bir eleme kala dokunulmazlık oyunu büyük bir önem arz ediyor. 25 Mart Cuma akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanmasının ardından eleme adayları belli olacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...