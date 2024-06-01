Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran 2024 Survivor All Star eleme potasında kimler var?

        Veda gecesi! Survivor'da kim elendi? 1 Haziran Survivor eleme potasında kimler var?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan; Atakan, Ogeday, Merve, Hilmi Cem eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'a veda edecek. 8 yarışmacının kaldığı yarışmada, bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. İşte 1 Haziran 2024 Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da eleme düellosu için nefeler tutuldu. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen eleme düellosunda, bir yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 1 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden isim...

        2

        1 HAZİRAN SURVİVOR NEDEN YOK?

        Survivor 1 Haziran Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Survivor All Star yeni bölümü 2 Haziran Pazar günü yayınlanacak.

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        ATAKAN

        OGEDAY

        MERVE

        HİLMİCEM

        3

        SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

        OGEDAY - ATAKAN

        MERVE - HİLMİCEM

        4

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 1 HAZİRAN 2024?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi