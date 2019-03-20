Survivor kim elendi, kim gitti? Soruları cevap buldu. Dokunulmazlık oyununu üst üste kaybeden Türkiye eleme adayı olarak 3 isim belirledi. Yarışmacılar önce Atakan'ın ismini verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, Hakan ismini verirken Yusuf ise Bora ismini verdi. Bu akşam halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı adaya veda etti.

SURVİVOR'DA YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk oyun yemek ödülüydü. İki takım yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sırasında Seda, ekip arkadaşının yanlış yönlendirmesine sert tepki gösterdi. Mücadeleyi ise, 9'a 10 Yunan takımı kazandı.

ACUN ILICALI'DAN ARABA ÖDÜLÜ MÜJDESİ

Programın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılarına müjde niteliğinde bir haber verdi. Bundan sonra her hafta araba ödülü olacağını ve toplamda 10 tane araba dağıtacaklarını söyledi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da kim gitti? Sorusunun cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Hakan Kanık oldu. Hakan Kanık, elenen ismin kendisi olduğu açıklanınca, "Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Ama gerçekten çok erken bir veda oldu. Burada birçok şey öğrendim. Büşra'ya iki çift lafım var; Benim gitmeyeceğimi söyleyerek adımı verdiğini söylemişti. Ben gittim. Büşra'yı vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diyerek arkadaşlarıyla vedalaştı.

HAKAN KANIK KİMDİR?

1999’da İstanbul’da dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı'ın asıl mesleği ise komiliktir. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Masterchef yarışmasında yarı finale kadar gelme başarısını elde eden Hakan Kanık, basketbol sporuyla ilgileniyor ve vücut geliştirme ile ilgileniyor.