Survivor'da kim elendi? sorusu Survivor 2019 izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2019'da ilk hafta geride kalırken elenen ilk isim de Yunanistan takımından oldu. İki gün üst üste yapılan oyunlarda Türkiye takımı dokunulmazlıkların ikisini de kazanmayı başarmıştı. İşte Survivor'ın 5 Şubat 2019 tarihli son bölümünde yaşananlar ve Survivor'da elenen ilk yarışmacı...
SURVİVOR 2019 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında dün akşam eleme heyecanından önce ödül oyunu oynandı. Önceki akşam zıpkın takımını Yunan takımına kaptıran Türkiye, bu yarışmada rakiplerine karşı güçlü olabilmek için ter döktü. Türkiye takımından Erkekler Yunan Takımına karşılık çok iyi bir performans sergiledi. Ardı ardına kaybeden Yunanlılar arasında ise büyük bir gerginlik yaşandı. Türkiye takımı yarışmayı 10 - 3 kazandı. Acun Ilıcalı yarışmacıları tek tek tebrik etti. Yarışmacılar ödül olarak bisküvi kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ? SURVİVOR 2019 KİM GİTTİ?
Survivor'da Yunanistan takımından eleme adayları Spyros, Ioulieta ve Demi olmuştu. Yunanistan'da gerçekleşen halk oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı Demi adaya veda etti. Demi, "Sonuçta bu bir oyun. Survivor benim için tamamlandı" demekle yetindi. Daha sonra takım arkadaşları ile vedalaşarak adadan ayrıldı.
İKİ TAKIMIDA YEDEK YARIŞMACI GELECEK
Acun Ilıcalı, eleme heyecanın ardından iki takıma yedek yarışmacı geldiğini bildirdi. Yani Survivor'da henüz yarışmacı sayısında düşüş yaşanmayacak.
YUNANİSTAN TAKIMINDA DİMİTRİS'TEN SAKATLIK ŞOKU!
Survivor 2019'un ikinci bölümünde oyun sırasında sakatlık yaşayan Yunan yarışmacı Margarit Dimitris'in büyük olasılıkla yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Dimitris'in durumuna doktorlar karar verecek.
SURVİVOR'DA İLK ELENEN YARIŞMACI DEMİ TSAGANOU KİMDİR?
Survivor 2019'da adaya vedan eden isim Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.
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