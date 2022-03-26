SURVİVOR'DA ŞOK DİSKALİFİYE KARARI!

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ederken hem yarışmacıları hem de izleyicileri üzen bir haber geldi. Survivor All Star'da efsaneleşmiş yarışmacılardan oluşan takımlardan bir kişi sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. İzleyiciler hali hazırda sakatlığı bulunan Barış Murat Yağcı, Merve Aydın ve Elif Gören arasından hangi ismin veda ettiğini araştırıyor.