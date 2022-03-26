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Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı...

Survivor diskalifiye şokuyla sarsıldı! Survivor 2022'de birleşme partisine bir adım kala bir yarışmacı sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. Yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Survivor'da diskalifiye olan isim...

  • 01
    Survivor kim elendi? Survivor diskalifiye şoku: Survivor kim diskalifiye oldu, Barış mı, Elif mi, Merve mi elendi?

    Birleşme partisinin öncesinde hızlanan eleme maratonunda bazı yarışmacıların sakatlanması ve sağlık problemleri yaşaması finale giderken diskalifiye kararının ortaya çıkmasına neden oldu. Acun Ilıcalı sağlık sorunu nedeniyle yarışmadan ayrılacak yarışmacının ismini açıkladı. İşte Survivor'da diskalifiye olan isim...
  • 02
    Survivor kim elendi? Survivor diskalifiye şoku: Survivor kim diskalifiye oldu, Barış mı, Elif mi, Merve mi elendi?

    SURVİVOR'DA ŞOK DİSKALİFİYE KARARI!

    Survivor 2022 tüm hızıyla devam ederken hem yarışmacıları hem de izleyicileri üzen bir haber geldi. Survivor All Star'da efsaneleşmiş yarışmacılardan oluşan takımlardan bir kişi sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. İzleyiciler hali hazırda sakatlığı bulunan Barış Murat Yağcı, Merve Aydın ve Elif Gören arasından hangi ismin veda ettiğini araştırıyor. 
  • 03
    Survivor kim elendi? Survivor diskalifiye şoku: Survivor kim diskalifiye oldu, Barış mı, Elif mi, Merve mi elendi?

    SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU? 

    Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin mide sorunları yaşayan Elif Gören olduğunu açıkladı. Konseyde bulunmayan Elif, daha sonra adaya gelerek arkadaşlarına veda edeceği belirtildi. 
  • 04
    Survivor kim elendi? Survivor diskalifiye şoku: Survivor kim diskalifiye oldu, Barış mı, Elif mi, Merve mi elendi?

    25 MART SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM VE ELEME ADAYI

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