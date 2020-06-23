"Yaz sen ne güzelsin"

Survivor kim elendi? Sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. İşte 23 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sıralaması...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin 23 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 116. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında sembolü kazanan yarışmacılar ada konseyinde eleme potasına giren yarışmacıları açıkladı. Evrim, Nisan ve Sercan eleme potasına giren üç isim oldu.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Kırmızı ve Mavi takımın SMS sıralaması Acun Ilıcalı tarafından açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişi oyunu için kıyasıya mücadele vardı. İletişim ödülünü kazanan takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım 5 adet fotoğraflarını Instagram'a yükleme şansı elde etti.