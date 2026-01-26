Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam etti. Yayınlanan son bölümde hatırlanacağı gibi ödül oyununu ünlülüler takımı kazanmıştı. Survivor'ın yeni bölümünde ise takımlar ödül oyunu için zorlu parkura çıktı. Kazanan taraf ödülün sahibi olurken, kaybeden takım soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kaldı. Peki, "Survivor kim kazandı? 26 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...