Survivor'da dün akşam ada konseyine Acun Ilıcalı'nın diskalifiye açıklaması damgasını vurdu. Ünlüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın yarışmadan mecburen ayrılacağı açıklandı. Meryem ise gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Survivor Meryem Kasap neden diskalifiye oldu? Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SURVIVOR MERYEM KASAP NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerin dün akşam yayınlanan yeni bölümü öncesinde Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'un raporu sonrası Meryem Kasap'ın sakatlığının ciddi derecede olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti. Survivor'a sakatlığı yüzünden devam etmesi zor gibi gözüken yarışmacının kim olduğu bu akşam Survivor'ın yeni bölümünde belli oldu.

Acun Ilıcalı, yapılan kontroller sonrasında Meryem'in dizisindeki sorunun çok ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, bu üzücü haberi şu sözleri ile duyurdu "Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bir haftadan daha fazladır oynayamıyor. Doktor Metin Kuş ciddi çalışmalar yaptı. Meryem'in durumu ile her gün gelecek haberi bekliyorduk. Geçen sene sağ dizi sakatlanan Meryem'in bu sefer sol dizini sakatlamıştı. Yarışmaya katılmak için uzun süre bekleyen yarışmacıları belli bir süre bekliyoruz. Aynı şekilde Meryem'e de bir süre verelim dedik. Fakat Meryem'in Doktor Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansı yok. Maalesef dizinde ciddi bir hasar var ve ameliyat olman gerekiyor. Bana göre finale gidecek bir yarışmacıyı bu akşam kaybetmiş oluyoruz."

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş. Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.