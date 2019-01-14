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SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

“Gördüğüm her şeyi yapabilirim.” sloganı ile Antalya’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 32 yaşında ki Hikmet Tuğsuz milli takım antrenörlüğü yapıyor. Survivor’ın kendine göre bir yer olduğunu düşünüyor.