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        Haberler Televizyon Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya geri dönecek mi? Nihat Altınkaya Survivor All Star'a ne zaman katılacak?

        Survivor Nihat Altınkaya neden yok?

        Survivor All Star 2024 yarışmasında Nihat Altınkaya'nın kadroda yer almasına rağmen yarışmada olmaması dikkat çekti. Survivor şampiyonlarından birisi olan Altınkaya'nın neden Survivor'da olmadığı araştırılıyor. Peki, Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya geri dönecek mi? İşte konu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:52
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        Survivor All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya'nın neden yarışmada olmadığı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Profesyonel sporculuk, mankenlik ve oyunculuk yapmış olan Nihat Altınkaya'nın yarışmaya neden devam etmediği merak konusu oldu. İşte "Nihat Altınkaya'ya ne oldu, neden Survivor'da yok?" sorularının yanıtları...

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        NİHAT ALTINKAYA NEDEN SURVİVOR'DA YOK?

        Survivor 1. bölümünde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Nihat Altınkaya yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya geç katılacak. Altınkaya'nın yarışmaya ne zaman katılacağı ve sağlık sorununun ne olduğu ise bilinmiyor.

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        NİHAT ALTINKAYA KİMDİR VE HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

        Survivor yarışmasına daha önce katılım sağlayan Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli ailenin ortanca çocuğu olan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır.

        Karabük Demir Çelik Lisesi ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübübde iki sene profesyonel voleybol oynayan Altınkaya, sakatlanınca voleybolu bıraktı ve Ayvalık'ta bir gece kulübünde görevli olarak çalıştı.

        Ardından İstanbul'a taşınan Altınkaya gece kulüplerinde çalışırken, boks eğitimi aldı ve Fenerbahçe Boks Kulübüne girdi. Yolda yürürken model olarak keşfedilen Altınkaya, ilerleyen zamanlarda oyunculuk yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüer yarışmasında birinci oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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