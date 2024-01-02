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        Haberler Televizyon Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı? Survivor All Star 2024 Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve dizileri?

        Survivor Nihat Altınkaya neden yok, yarışmaya katılacak mı?

        Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Survivor All Star 2024 yarışmasında Nihat Altınkaya'nın kadroda yer almaması dikkat çekti. Survivor şampiyonlarından birisi olan Altınkaya'nın neden Survivor'da olmadığı araştırılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:03
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        NİHAT ALTINKAYA NEDEN SURVIVOR'DA YOK?

        1 Ocak 2024 tarihinde ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya'nın neden olmadığı hayranları tarafından araştırılmaya başladı. Profesyonel sporculuk, mankenlik ve oyunculuk yapmış olan Nihat Altınkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya geç katılacağı belirtildi.

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        Survivor 1. bölümünde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Nihat Altınkaya yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya geç katılacak. Altınkaya'nın yarışmaya ne zaman katılacağı ve sağlık sorununun ne olduğu ise bilinmiyor.

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        NİHAT ALTINKAYA KİMDİR VE HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

        Survivor yarışmasına daha önce katılım sağlayan Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli ailenin ortanca çocuğu olan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır.

        Karabük Demir Çelik Lisesi ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübübde iki sene profesyonel voleybol oynayan Altınkaya, sakatlanınca voleybolu bıraktı ve Ayvalık'ta bir gece kulübünde görevli olarak çalıştı.

        Ardından İstanbul'a taşınan Altınkaya gece kulüplerinde çalışırken, boks eğitimi aldı ve Fenerbahçe Boks Kulübüne girdi. Yolda yürürken model olarak keşfedilen Altınkaya, ilerleyen zamanlarda oyunculuk yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

        Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüer yarışmasında birinci oldu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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