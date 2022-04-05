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Survivor Nisa'dan Nagihan'a doping göndermesi! Nahigan'dan rekor koşusu cevabı...

Survivor yeni bölüm fragmanına Nisa ve Nagihan arasındaki doping tartışması damga vurdu. Survivor Nisa, Nagihan Karadere'ye "Doping kullandın ya" demesiyle ortalık karıştı. Nagihan rekor koşusu ile iddialara cevap verdi. İşte Survivor Nisa ve Nagiahan tartışması ve Nagihan Karadere'nin 11 yıllık rekor koşusu hakkında...

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    Survivor Nisa'dan Nagihan'a steroid ve doping göndermesi! Nagihan Karadere steroid, doping kullandı mı? İddialara 11 yıllık rekor koşusu cevabı...

    Survivor 70. yeni bölüm fragmanına Nagihan Karadere ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan streoid ve doping tartışması damga vurdu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen konseyde Nisa, Nagihan için ''Senin bu steroidlerin beynini yakmış.'' ifadesini kullanmıştı. Nisa'nın sözlerini yeniden gündeme getiren Karadere doping kullandığı iddialarını da yalanladı.
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    Survivor Nisa'dan Nagihan'a steroid ve doping göndermesi! Nagihan Karadere steroid, doping kullandı mı? İddialara 11 yıllık rekor koşusu cevabı...

    "DOPİNG TESTİNDEN YAKALANDIN!"

    Yeni bölüm fragmanında Nagihan oyun alanında Nisa'ya ''Nisa'nın bir söylemi olmuş. Steroidlerin beynini yakamış gibi.'' demesiyle ikili arasında bir gerilim yaşandığı görülüyor.

    Nisa ise  ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' cümlesini kurmasıyla önce Nagihan "Ben yakalanmadım" diyerek tepki gösterdi.
  • 03
    Survivor Nisa'dan Nagihan'a steroid ve doping göndermesi! Nagihan Karadere steroid, doping kullandı mı? İddialara 11 yıllık rekor koşusu cevabı...

    Takım ve branş arkadaşı Sema'da "Nagihan mı yakalanmış?" diyerek böyle bir olayın gerçekleşmediği vurgusunu yaptı.

    Son olarak Nagihan ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor.'' yanıtını verdi. 
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    Survivor Nisa'dan Nagihan'a steroid ve doping göndermesi! Nagihan Karadere steroid, doping kullandı mı? İddialara 11 yıllık rekor koşusu cevabı...

    NAGİHAN KARADERE'DEN TARİHİ REKOR!

    Milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400 metre engelli koşuda 55,09'luk derece ile Türkiye rekoru kırmıştır. 11 yıl önce 400 metre engelli koşuda kırdığı 55,09'luk derece ile tarihe geçen ve rekoru hala kırılamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Yılında düzenlenen bir etkinlikte "Bir tarih yazdık. Ben çünkü tam 1 yıl öncesinde çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporculuğumun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve bırakın koşmayı yürüyecek pozisyonda değildim. O süreçte tam ayaklandım tedavilerim oldu Muharrem hocayla kontağa geçtik. Bütün kulüplerin kapısı bana kapanmıştı ve spor hayatım tamamıyla bitmişti. Muharrem hocam Milli takım antrenörü olduğu için iletişime geçtik ve o dönem benim yanımda oldu. Bana tüm imkanlarını sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çalıştık ve 10 yıllık olan bu rekora imza attık. Tam sakatlığımdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara koşuyorduk. Rekorlar kırılmak içindir. Hocam ayaklı bir cesedi koşturdu rekora koşturdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik" açıklamasında bulunmuştu.

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