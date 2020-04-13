Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler birleşme partisi ardından yeniden ödül oyunu için biraraya geldi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödül yarışmacıları heyecanlandırdı. Kazanan takım ziyafet çekti. İşte Survivor son bölümünden detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ki ödül oyunu için yarışmacılar voleybol maçına çıktı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı birleşme partisindeki eve giderek akşam yemeği yedi. Bir sonraki sabah ise kahvaltılarını yapıp yeniden adalarına geldi.