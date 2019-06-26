Survivor'da artık her oyun çok önemli. Dokunulmazlık oyunlarına güçlü gitmek isteyen takımlar ödül oyunları için de kıyasıya mücadele ediyor. Bu akşam iki önemli ödül için de izleyici büyük mücadeleler izledi. İşte Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabı.

SURVİVOR COCO BOGO ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk olarak Coco Bogo konseri için düzenlenen ödül oyunu vardı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda Siyah Takım ödülü kazanmayı başardı. Siyah takım dünkü eleme stresinin ardından deşarj olarak motivasyon topladı.

SURVİVOR YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor yaşam evi ödülü, adadaki konfor için oldukça önemli. Bir önceki ödülü kaybeden Beyaz takım yaşam evi ödülü için her şeyini ortaya koyarken, Siyah takım da bir önceki oyunda kazandığı motivasyonu devam ettirmek için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin adından yaşam evi ödülünü Beyaz takım kazandı.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?

Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu. Türk yarışmacılardan finale kalan isimler ise bir sonraki elemeden sonra belli olacak.